24 år gammel streamer blir med i argentiske fotballkamp i 58 sekunder, og gjør hele landet flau

Den argentinske fotballklubben Deportivo Riestra, som ligger på niendeplass i den argentinske ligaen etter opprykket i fjor, har blitt kraftig og nesten unisont kritisert for sitt siste markedsføringsstunt: De fikk en populær YouTuber, Spreen, til å spille i en kamp i førstedivisjon.

Dette handler ikke om at youtubere og strømmere arrangerer sine egne fotball- og sportskonkurranser, slik som i den spanske Kings and Queens-ligaen. Det handler ikke engang om at youtubere blir ekte idrettsutøvere, som Jake Paul, som kjemper mot Mike Tyson denne uken. Dette handler rett og slett om at youtubere snylter på profesjonell idrett bare for å få publisitet. For pengenes skyld.

Iván Buhajeruk, en 24 år gammel streamer kjent som Spreen, som for det meste spiller videospill foran sine åtte millioner abonnenter, var en overskrift for laget. Men han spilte mindre enn ett minutt: Etter 58 sekunder ble han byttet ut.

"Jeg har aldri sett noe lignende. Dette er uhørt. Dette er pinlig. Hvor er moroa i dette? Vi er journalister, dette er mangel på respekt. Dette er en byrde for argentinsk fotball", sa kommentatorene på direkten.

Dette var iscenesatt av Speed, et energidrikkfirma som markedsfører både klubben og streameren. Riestras kaptein, Milton Céliz, sa oppgitt at "vi er ikke ansvarlige, dette kommer fra eierne".

"Alt jeg vet er at Iván selger bokser, og jeg får betalt takket være boksene", sa manageren, Cristian Fabbiani, ifølge El País.

Det argentinske fotballforbundet og en statsadvokat etterforsker tegn på brudd på etiske regler og bedrageri

På grunn av den overveldende negative responsen, la klubben ut en uttalelse der de beklager overfor alle som ble fornærmet. "Vårt mål var (og er fortsatt) å tiltrekke nytt publikum til fotballen, bygge broer mellom ulike verdener og plattformer", og siterer Real Madrids president Florentino Pérez da han sa at europeisk ungdom er i ferd med å miste interessen for fotball.

Men markedsføringsstuntet høstet sterk kritikk fra mange offentlige personer (inkludert spillere fra det motsatte laget Vélez, nåværende argentinske ledere): "I dag viste TV (barna) en snarvei som ikke er gyldig. I dag var det mangel på respekt for fotball (...) et feil budskap til samfunnet, til barna.", sa Braian Romero fra Vélez. Kampen endte 1-1.

Det er ikke sikkert at denne saken ender i et offentlig tilbakeslag, ettersom AFA (det argentinske fotballforbundet) etterforsker om dette var et brudd på de etiske retningslinjene, og en statsadvokat mistenker pengespillbedrageri.