28 Years Later: The Bone Temple kan faktisk få sin etterlengtede oppfølger

HQ

De som så 28 Years Later: The Bone Temple vil være altfor godt kjent med det faktum at filmens slutt direkte legger opp til et nytt kapittel, et som vil bringe tilbake franchisens kanskje mest berømte karakter. Til tross for denne lovende narrative tråden, har The Bone Temple's opptreden på kino fått mange til å lure på om vi noen gang vil få den lovede tredje delen i 28 Years Later-trilogien, noe vi nå ser ut til å ha fått svar på.

Skuespilleren Alfie Williams, kjent for å ha spilt Spike i begge de to andre 28 år senere-filmene, har tatt til Instagram for å dele et bilde og en bildetekst som alt annet enn bekrefter at arbeidet med en ny 28 år senere-film er i ferd med å begynne.

På bildet ser vi Williams trene med pil og bue, en oppgave som passer til verktøyet Spike bruker i filmene, men det er bildeteksten som virkelig gir en pekepinn på hva som kan være på trappene, som han sier: "Det er flott å være tilbake!"

Dette er ennå ikke en bekreftelse på at produksjonen er i gang, men det er absolutt et godt tegn, spesielt hvis du, som oss, likte The Bone Temple.