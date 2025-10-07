2XKO avslører Warwick i lanseringsfilmen for tidlig tilgang

HQ

2XKOs Early Access starter i dag, og Riot Games har gitt oss en splitter ny filmtrailer som viser fightere som går på den for å gi oss en dose hype før vi setter oss fast i 2v2-kampspillet.

I filmtraileren, som er akkompagnert av sangen Ties That Bind fra Courtney LaPlante fra Spiritbox, ser vi Ekko og Ahri slå seg sammen for å kjempe mot Yasuo. Vi får litt av historien mellom de to, ettersom de har besøkt hverandres hjem og forsøkt å hjelpe hverandre med deres problemer. De er imidlertid ikke sterke nok til å bekjempe fiendene sine når Yasuos kompis Warwick kommer snikende fra skyggene.

Traileren slutter med at vennskapets kraft seirer, som du kanskje hadde forventet, og Yasuo og Warwick blir utslettet av Ahri og Ekko. Warwick er bekreftet som en ny spillbar karakter, noe som bringer det totale antallet opp til 11 karakterer ved spillets Early Access-lansering, som kommer senere i dag.