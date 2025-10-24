2XKO Designeren er sikker på at spillet kan levere flere fightere per år enn Street Fighter 6

HQ

2XKO Street Fighter 6 er nå ute i Early Access, og fightingspillere har kastet seg over den nye 2v2-fighteren og funnet sine favorittmestere blant en noe mager liste på 11. Riot planlegger imidlertid å raskt introdusere nye mestere til spillet, med et løfte om fem per år.

I en samtale med Eurogamer nylig på EVO France, avslørte mesterdesigner Peter Rosas at han er sikker på at teamet kan levere på dette løftet. "Teamet vårt er selvsikkert, vi ville ikke gått ut med det antallet hvis vi ikke var det. Designteamet vårt blir sterkere og sterkere og får designene ferdig raskere og raskere. Vi har en stor liste å ta av, vi kan se hvordan spillerne interagerer med den nåværende listen av figurer, se hva som er sterkt. Så vi kan ta hensyn til disse faktorene når vi skaper nye figurer for å sikre at viktige elementer er til stede, samtidig som vi sørger for at hver figur er unik og tro mot sin egen tematikk," sier Rosas.

Det er absolutt mange potensielle krigere, med League of Legends som grunnlag for 2XKO, men det er bekymring for at noen mestere kan spille for likt i et kampformat. Igjen, Rosas er ikke bekymret. Da Eurogamer spurte hvordan rushdown-karakterer kan være separate når det ikke bare er Warwick og Vi å bekymre seg for, hadde Rosas følgende å si :

"Det er en utfordring teamet vårt gjerne vil ta opp. Jeg tror det er mange måter å gjenkjenne en rushdown-karakter på, avhengig av hvilke evner vi vil gi de fremtidige karakterene som dukker opp. Det andre aspektet er lagsynergi - noen ganger lager vi karakterer som utnytter lagspill litt mer... Jeg har stor tro på at designteamet vårt vil skape disse karakterene, de har mye erfaring med kampspillbakgrunn og kunnskap om sjangeren."

Hvem vil du se neste gang i 2XKO?