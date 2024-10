343 Industries skifter navn til Halo Studios og lager mange spill med Unreal Engine 5

HQ

Halo 4, Halo 5: Guardians og Halo Infinite er gode spill, men de fleste Halo-fans mener likevel at serien aldri har vært den samme etter at 343 Industries overtok som utvikler etter Bungie. Infinite fikk spesielt en del tyn for endringene sine, så det tok ikke lang tid før folk ba om endringer. Studioet bekreftet etter hvert at de i alle fall ville gå over til Unreal Engine 5 for å kunne lage spill raskere og bedre, men det blir langt fra den eneste endringen.

I en ny video som ble sluppet under Halo World Championships 2024 kunngjøres det at 343 Studios skifter navn til Halo Studios. Etter at både Bonnie Ross og Joseph Staten forlot studioet i fjor er det i stedet den relativt nye trioen Brian Koski, Elizabeth Van Wyck og Pierre Hintze som har ansvaret for alt Halo, og sistnevnte bekrefter at de har "flere nye opplevelser" under utvikling.

Vi får et slags smakebit på bit i videoen som viser hvordan Master Chief ser ut i Unreal Engine 5, så de er i alle fall et stykke på vei.