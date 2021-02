343 teaser "nytt sted å spille" Halo: The Master Chief Collection

Du ser på Annonser

Ikke bare var Halo: The Master Chief Collection en ganske vill samling av spill første gang den ble lansert på Xbox One, for selve arbeidet 343 Industries har lagt i å videre restaurere spillene, fikse småfeil og bringe dem til PC, har kun vært enda mer imponerende.

Men arbeidet er tydeligvis ikke helt ferdig, for snart vil studioet vise oss et nytt sted å spille samlingen på. I slutten av det seneste innlegget på Halo Waypoint avslutter 343 med å si følgende:

"And maybe a new place and way to play," uten videre forklaring.

Nøyaktig hva det er snakk om er vanskelig å gjette seg til. Spillet er allerede tilgjengelig via xCloud og på Steam. Mange tror det er snakk om en utgave på Switch. Personlig synes jeg det virker noe usannsynlig, men det ville ikke vært første gang tidligere Microsoft-eksklusive spill finner veien til den plattformen heller... Hva tror du?