45 minutter med Hogwarts Legacy-gameplay viser karakterskaper, Galtvort og mer

Som en følge av J.K. Rowling sine kontroversielle meninger har mange vært skeptiske til Hogwarts Legacy, men det er ganske tydelig at forfatteren ikke har fått særlig mye å si om hva spillet byr på.

For nå har vi fått den lovede gameplaypresentasjonen av Hogwarts Legacy, og siden den er hele 45 minutter lang er det ganske mye som vises. Det første er karakterskaperen det begynte å gå rykter om allerede i fjor. Her får vi se at det er ekstremt mange ting man kan endre på, noe som blant annet fører til at man kan skape en transkjønnet person.

Deretter går turen til Håsblås' oppholdsrom, hvor utviklerne endelig viser hvordan spillet ser ut med informasjon på skjermen. Informasjonen kan heldigvis tilpasses etter eget ønske. En god nyhet for meg som synes det vi ser i presentasjonen er litt for rotete og forstyrrende.

Med det gjprt er det tid for å utforske mer av Galtvort, lære mer om noen samleobjekter og hvordan disse blant annet forteller mer om denne tiden av den fascinerende universet, noen hint til puzzles, eksempler på sideoppdrag, dialogsystemet, hvordan å gå i klassetimer fungerer, kampsystemet og mer.