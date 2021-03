Hogwarts Legacy skal la oss være transkjønnet etter massiv kritikk

Du ser på Annonser

Man kan trygt si at Hogwarts Legacy har gått gjennom en berg-og-dal-bane etter at spillet ble offisielt avduket forrige september. Selv om traileren imponerte mange skapte J.K. Rowling sine kommentarer om kjønnsidentitet og et par andre ting usikkerhet blant folk om hvordan spillet vil bli og om den nå kontroversielle forfatteren er en del av utviklingen eller ei. Da hjalp det ikke akkurat at flere nylig ble oppmerksomme på at en av sjefsutviklerne i lang tid har lagt ut antifeministiske YouTuber-videoer heller, så Avalanche Studios og Warner Bros. bør nok takke Jason Schreier for å kaste litt vann på bålet i dag.

Den kjente Bloomberg-journalisten har nemlig publisert en artikkel hvor han skriver at flere av hans alltid pålitelige kilder hevder Hogwarts Legacy vil la oss tilpasse stemmen og kroppen til figuren vår uten å velge kjønn. Om dette systemet faktisk ender opp i den ferdige utgaven neste år vil vi først kunne velge mellom "witch" og "wizard" etter å ha gjort disse valgene, og dette vil så bare bestemme hvilket hus vi havner i og hvordan folk henvender seg til oss.

Dette var tydeligvis ikke alltid tilfellet, for rapporten avslører at en rekke utviklere har måtte kjempe for dette og inkluderingen av transkjønnede personer i lang tid. Sjefene skal visstnok ha vært vrange i lang tid, men nå virker det altså som om fornuften har seiret. Forhåpentligvis får positive kommentarer til denne nyheten lederne til å forstå at det bør være slik i det ferdige spillet også.