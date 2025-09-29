5 nye GTE-biler bekreftet for Project Motor Racing

HQ

Det er nå bare åtte uker (knapt) igjen til lanseringen av Straight 4 Games' hypede debutspill Project Motor Racing, og i forkant av dette strømmer det på med nyheter om bilene, onlinedelen og de ulike spillmodusene som vil være inkludert. Dagens nyhet inkluderer en spesialpakke med fem GTE-biler som du som forhåndsbestiller Project Motor Racing vil motta, uten ekstra kostnad. DLC-pakken kalles GTE Decade Pack, og bilene den inneholder er som følger :

- Chevrolet Corvette C7.R 2017

- Chevrolet Corvette C8.R 2020

- Ford GT LM GTE 2019

- Porsche 911 RSR GTE 2020

- Aston Martin Vantage GTE

