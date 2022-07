505 Games klare for Gamescom

HQ

Årets Gamescom har fått en noe skuffende opptakt, da flere av de største utviklerne inkludert Sony, Nintendo og Activision Blizzard) på forhånd har annonsert at de ikke vil delta.

Det gir selvsagt litt mer plass i rampelyset til mindre mindre og mellomstore utgivere, og nå har italienske 505 Games grepet denne muligheten og meldt sin ankomst.

"It's with an immense sense of optimism for the future that we make this announcement. We have a diverse line up of product that we're excited to share with our partners, and the return of Gamescom is our opportunity to show our ambition and direction for the company. Everyone in attendance from 505 Games looks forward to seeing the wider gaming community again," forteller 505 Games-direktør Neil Ralley i en pressemelding.

505 Games har enda ikke sagt noe om hva de skal vise på Gamescom. Vi vet imidlertid at selskapet medfinansierer den kommende oppfølgeren til Control, så forhåpentligvis får vi litt detaljer om dette prosjektet.