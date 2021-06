Control-oppfølger og multiplayerspill er på vei

Control var uten tvil ett av de beste spillene som ble lansert i 2019, og Remedy var raskt ute med å si at det hadde vært en suksess salgsmessig også. Dermed er ikke kveldens annonsering særlig overraskende selv om den er meget hyggelig.

De finske utviklerne forteller nemlig at de har inngått en ny avtale med 505 Games, selskapet som også publiserte originalen, om å lage et spin-off multiplayerspill i Control-universet og et helt nytt vanlig Control-spill. Førstnevnte vil være et såkalt PvE-spill hvor fire spillere skal samarbeide mens de kjemper seg gjennom horder av fiender, mens det andre prosjektet får vi ikke vite noe om utenom at begge to skal komme til PC, PlayStation 5 og Xbox Series en gang i fremtiden.