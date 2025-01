5Ms kronet som de første Smite 2 esport-mesterne noensinne

HQ

Den aller første store Smite 2 konkurransedyktige turneringen har kommet til en slutt. Sent i går ble finalen for 2025 Founder's Series arrangert, med dette å se de beste Smite 2 -spillerne fra hele verden til stede og kjempe det ut på HyperX Arena i Las Vegas for å være de innledende troféløfterne.

Med dette er tilfelle, har seieren blitt bestemt, og denne æren gikk til laget kjent som 5Ms, en tropp bygget opp av tidligere Smite veteraner. Laget bestod av Mohaned Walied "Cherryo" Dewedar, Lucas "Screammmmmmm" Spracklin, Benjamin "BennyQ" Qiu, Michael "PolarBearMike" Heiss og Jarod "CycloneSpin" Nguyen, og ble trent av Christian "Cabom" Dura.

Dette resultatet ser ikke bare 5Ms utnevnt til mester, men ser også at de drar hjem med $ 120,000 verdt av den totale premiepotten på $ 300,000. Når det gjelder hva fremtiden har for Smite 2 esports, venter vi fortsatt på å høre mer fra Titan Forge Games.