8 millioner dollar tilbys i 2025 Fortnite Championship Series

HQ

Nå som 2024 Fortnite Championship Series har kommet til veis ende, har Epic Games allerede begynt å dele ut detaljene om neste års sesong. Vi blir fortalt at det tilbys 8 millioner dollar i premiepenger, og at det vil bruke Trios-formatet i stedet for Duos som var tilfelle i år.

Det bemerkes også at noen ganger vil Siphon-mekanikeren bli tatt i bruk, noe som betyr at spillerne vil få litt helse og skjold hver gang de beseirer en fiende.

Det vi ennå ikke vet er startdatoen for FNCS 2025 eller noen vertssteder for de store turneringene som vil bli omtalt. Epic Games lover ganske enkelt at vi vil høre mer på denne fronten "snart".