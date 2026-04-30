8Bitdo 64 Bluetooth Controller Classic Grey

Noe gammelt, noe nytt, noe lånt - med et fargeskjema og et sett med knapper som er mer enn velkjente, med blå og grønne knapper i tillegg? Den observante vil også raskt legge merke til at noe vi har blitt vant til i daglig bruk mangler her, nemlig doble styrespaker. Grunnen til dette er at 8BitDo med denne lille hyllesten bevisst hyller Nintendo 64 og dets kontrollsystem, samt eldre retrospill. Så ikke forvent deg moderne spill med avanserte inndatakommandoer, men for den saks skyld bør det ikke undervurderes av dem som ønsker å fortape seg i minner og enklere typer spillopplevelser; enten det er på PC, Switch/Switch 2, Analogue 3D eller Android.

HQ

Analogue 3D + 8BitDo 64 er som nybakte boller med melk - deilig, men er det virkelig nødvendig?

Som sagt så gjort - jeg trenger en konsoll til kontrolleren min, så jeg har bestilt en Analogue 3D for å blande den nostalgiske gløden med dagens teknologi på best mulig måte. Inne i esken finner vi kontrolleren og ikke så mye annet når det gjelder denne Bluetooth-versjonen. Hvis du heller vil koble den til en Nintendo 64 for trådløs spilling, bør du i stedet velge versjonen som leveres med en adapter som kommuniserer via 2,4 GHz. Det er altså to alternativer, men de kunne med fordel ha strømlinjeformet dette til én komplett pakke, med tanke på hvor lite prisforskjellen er mellom modellene. Classic Grey er, som du ser, en hyllest til forgjengeren og er rettet mot entusiaster (den finnes også i hvitt og svart) - men her kunne de etter min mening ha gått all out. Dette trekker ikke ned karakteren når det gjelder hvordan den er designet og fungerer i seg selv. Men jeg mener det hadde vært passende og logisk i denne sammenhengen for en relativt nisjepreget utgave og for de som fortsatt eier en original Nintendo 64.

Xbox Series, Nintendo Switch 2 Pro Controller og 8BitDo - det er ikke noe galt med designet.

Oppsettet er raskt, enkelt og problemfritt, og den synkroniseres via Bluetooth eller USB-C enten jeg kobler den sammen med Switch 2 eller Analogue 3D - de to konsollene jeg hovedsakelig har testet kontrolleren med. Det kommer nok ikke som noe sjokk, men denne er selvfølgelig mer komfortabel i hendene på alle måter enn Nintendos treknappers kontroller, der alle brukte sitt eget unike grep rundt originalen. Tastaturet, retningsplaten og styrespaken er der de pleier å være nå, med en layout vi har blitt vant til, der Microsoft og Nintendo har brukt et lignende designspråk i mange, mange år, og til syvende og sist er det veldig lite å utsette på den når den sitter i hendene dine. Den kan vibrere også - du trenger ikke å kjøpe en Rumble Pak.

Dette er en annonse:

Nintendo 64-kontrolleren er forankret i en ryggrad som ikke er laget av gelé - heldigvis trenger du ikke å bekymre deg for "Hall-effekten" i fremtiden heller.

Den viktige Z-knappen dukker opp to ganger, plassert som skulderutløsere ved siden av L/R-knappene - én til venstre og én til høyre - og dessuten har vi en joystick med Hall-effekt-teknologi som ikke slites ut i en fei - ettersom teknologien er basert på magnetisme med en stålmekanisme i kjernen, i motsetning til det mekanisk håpløse plastrotet som Nintendo tilbød til Nintendo 64, der joysticken var det første som ga etter. En designfeil der friksjonen som ble skapt slet bort sin egen eksistens, noe som resulterte i slapstick - det var mange av oss som slipte på den åttekanten for 30 år siden. Siden jeg har en original N64-kontroller (som for øvrig ikke er løs) og sammenligner de to side om side, innser jeg (på min Analogue 3D) at Hall-effekten er litt annerledes når det gjelder akselerasjon, dødsone og følsomhet. 8BitDo fanger ikke helt essensen av den originale pinnen, delvis fordi den er marginalt høyere når det gjelder fysiske dimensjoner - men den er også betydelig mer følsom i kurven, noe som er spesielt merkbart i førstepersonsskytespill som Perfect Dark eller Goldeneye 007. Ifølge rapporter kan dette bli endret i fremtidige oppdateringer av kontrolleren, men for øyeblikket er det ikke mulig å finjustere kontrolleren via den medfølgende PC-programvaren. Den er responsiv og presis, og med tiden blir du vant til den.

8BitDo 64 er vanskelig å vurdere. Ikke fordi den ikke er god - for det er den - men som nevnt er den skreddersydd til et ganske spesifikt formål i denne sammenhengen. Det er litt som å si at du kan spise sushi med spisepinner, men at det er lettere med en gaffel - du blir nok mett uansett, uansett hvordan du får maten til munnen. Hvis du allerede eier en Switch 2 Pro Controller, ser jeg ingen grunn til at du trenger å kjøpe denne bare for å spille Nintendo 64-biblioteket på Nintendo Switch Online. På den annen side vil jeg absolutt anbefale deg å skaffe den hvis du spiller på en Analogue 3D (som leveres uten kontroller) eller har en generell forkjærlighet for Nintendo 64 generelt eller emulering. Det er en solid, komfortabel kontroller som leverer, er konkurransedyktig priset og godt bygget - med det forbeholdet at du mest sannsynlig ikke vil ha bruk for den til daglig.

Dette er en annonse: