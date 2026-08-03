Soundcore Liberty 5 Pro Max

Alle som deltar i nettmøter vet at bakgrunnsstøy kan være svært plagsomt. For eksempel et barn som gråter i bakgrunnen når du holder en presentasjon på nettet hjemmefra, eller støy som overdøver både stemmen din og det du hører når du jobber på en travel kafé. Spesielt når det gjelder støyreduksjon for mikrofoner, har jeg funnet det vanskelig å finne en enhet som fungerer skikkelig bra. Derfor ble jeg umiddelbart interessert da jeg fikk sjansen til å teste Liberty 5 Pro Max, fordi Soundcore hevder at disse er «verdens klareste ørepropper for samtaler», i tillegg til at de har noen interessante AI-funksjoner. Er disse øreproppene virkelig så fantastiske?

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Med tanke på at de er spesielt egnet for møter, har jeg testet Liberty 5 Pro Max de siste ukene, og jeg har vært både veldig imponert og litt skuffet på samme tid. La meg begynne med det som imponerte meg: ytelsen under samtaler er uten tvil høydepunktet ved denne enheten. Jeg deltar på mange møter, og en god del av dem foregår hjemme med barn, og av og til på en kafé eller et annet offentlig sted. Det viser seg at «verdens klareste ørepropper for samtaler» ikke bare er en markedsføringsfrase: det er virkelig det beste ved disse øreproppene. Det virkelige trikset er ikke støyreduksjonen du hører i dine egne ører, men hva mikrofonene gjør med stemmen din for alle andre på samtalen.

Jeg testet dette ved flere anledninger og ble imponert hver gang. En gang satt jeg på en travel kafé med høy musikk, et gråtende barn et sted bak meg og den vanlige klirringen av kopper og tallerkener rundt meg, og de jeg hadde møte med merket ikke noe av det i det hele tatt. Stemmen min kom krystallklart frem, til det punktet at de ble overrasket over at jeg i det hele tatt befant meg på et så travlt sted. En annen gang var jeg i et møte i et rom hjemme med døren åpen, mens folk snakket i rommet ved siden av, og igjen kom ingenting av det gjennom. Hvis du har en jobb i et selskap med mange telefonsamtaler, eller bare liker å jobbe fra en støyende kafé, er dette et headset som virkelig vil gjøre livet ditt enklere, og det alene er en god grunn til å vurdere det.

Lydkvaliteten når du lytter til musikk er også veldig god, så dette er ikke et produkt med bare én funksjon. Enten du lytter til en podkast, deltar i et møte eller hører på en musikkmiks, høres øreproppene fyldige og klare ut, og den aktive støyreduksjonen gjør en solid jobb med å stenge omverdenen ute når du ønsker det. Batterilevetiden er grei, men ikke bemerkelsesverdig, og jeg la merke til at den høyre øreproppen har en tendens til å gå tom litt raskere enn den venstre hver gang. En times bruk med en blanding av musikk, en podkast og et møte tok omtrent 10 % av batterilevetiden fra øreproppene, som kan lades opp i etuiet et par ganger.

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Etuiet er en av de andre tingene jeg liker, til tross for det ganske uinspirerende designet (det er i grunnen en svart boks med en blank overflate). Jeg liker at etuiet har en 1,78-tommers AMOLED-skjerm, som du kan bruke til volumkontroll, å starte neste spor, equalizer og mer. Den lar deg også velge et eget bakgrunnsbilde, noe som gir en fin mulighet til å tilpasse den. Etuiet glir også opp på en måte som gir det en litt mer eksklusiv følelse. Dessverre er berøringskontrollene ikke perfekte, da trykk på de små knappene ofte ikke registreres i det hele tatt, selv om sveiping fungerer betydelig bedre.

Ikke minst opplevde jeg at øreproppene var svært behagelige å ha på over lengre tid. De passer også veldig godt i ørene mine, og det er ingen fare for at de faller ut takket være den gode kvaliteten på gummipropene. Et hyggelig tillegg er også ørefinner på toppen av hver øreplugg: de hjelper enormt med å holde ørepluggene på plass når du tar dem ut og inn av etuiet og ørene dine. Andre øreplugger kan faktisk være ganske kronglete og har en tendens til å gli ut av fingrene dine på ubeleilige øyeblikk.

For å få mest mulig ut av øreproppene, bør du installere Soundcore-appen. Den har et oversiktlig grensesnitt som er lett å navigere i. Den inkluderer også en HearID-funksjon som i teorien oppretter en personlig lydprofil ved å lede deg gjennom flere trinn for å angi dine preferanser. Jeg kunne imidlertid ikke merke noen forskjell mellom de ulike alternativene da jeg satte meg ned for å prøve ut funksjonen. Kanskje fungerer den ikke helt som den skal ennå, men for meg tilførte den ingenting.

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Appen har også en innebygd AI-assistent, noe jeg må innrømme forvirret meg litt, siden jeg ikke helt forstår hvorfor jeg skulle ønske å snakke med en allsidig AI gjennom øreproppene mine når ChatGPT, Claude og andre allerede finnes rett der på telefonen min, så jeg testet den egentlig ikke. Mer logisk er integrasjonen med Calm, som gir deg begrenset gratis tilgang til en del av appens bibliotek med meditasjons- og avslapningslyd.

I tråd med fokuset på møter er det noen AI-funksjoner som følger med enheten, enten på etuiet eller via Soundcore-appen. For meg er den mest fremtredende AI-funksjonen AI-notattakingen, siden den fungerer virkelig bra. Hvis du tar opp en samtale, produserer den en nøyaktig transkripsjon som kan være virkelig praktisk for intervjuer, eller for alle som er avhengige av pålitelige notater i jobben sin. På nederlandsk anslår jeg at den transkriberte med omtrent 80 % nøyaktighet, og det var bare behov for mindre redigeringer i etterkant. Som journalist ser jeg umiddelbart fordelen med dette.

Soundcore gjør også sitt ytterste for å påpeke personvernimplikasjonene ved opptak på hvert trinn, og viser til de ulike sikkerhetsstandardene de overholder. Også ved andre anledninger viste appen frem standarder og bevis på samsvar for noen av funksjonene. Jeg kan ikke si nøyaktig hva alt dette betyr i praksis, men det er betryggende at personvern tydeligvis tas på alvor i stedet for å bli oversett, selv om jeg tviler på at regulerte bransjer vil tillate bruk av en slik enhet til lydopptak.

En annen AI-funksjon jeg hadde virkelig store forventninger til, er AI-oversettelsesfunksjonen. Dessverre var dette min største skuffelse med enheten. Det er verdt å nevne at den ikke er trykt over hele esken, så Soundcore overdriver ikke for mye, men den markedsføres som en funksjon, og jeg ønsket at den skulle fungere. Oppsettet er i prinsippet smart: én person holder etuiet og snakker inn i det mens det spiller av oversettelsen høyt, og den andre har øreproppene på og hører oversettelsen i øret.

Problemet med AI-oversettelsen er forsinkelsen. Jeg prøvde den noen ganger mellom nederlandsk og engelsk og mellom engelsk og tysk – språk jeg behersker godt og hvor jeg forventet et optimalt resultat. Hver gang var det en forsinkelse på alt fra fem til tretti sekunder før svaret kom, noen ganger lest høyt og andre ganger ikke. Det ødelegger i praksis funksjonen, fordi det åpenbare bruksområdet er reiser – å gå inn i et bakeri eller en restaurant i utlandet og snakke med en fremmed for å bestille mat. Ingen naturlig samtale overlever en pause på et halvt minutt mellom hver setning. Jeg antar at det rett og slett tar for lang tid å behandle lyden og sende den tilbake til enheten.

Jeg opplevde også noen andre, mindre irritasjonsmomenter. Tilkoblingen til flere enheter er praktisk i teorien, og lar meg enkelt bytte mellom musikk på telefonen og et møte på den bærbare datamaskinen. Av en eller annen grunn forblir imidlertid etuiet noen ganger tilkoblet, mens øreproppene ikke gjør det. Dette førte til en «umulig å koble fra»-melding et par ganger, der den eneste pålitelige løsningen var å starte den bærbare datamaskinen på nytt – akkurat den typen ting man ikke ønsker å måtte håndtere i minuttet før en samtale starter. En annen gang deltok jeg i et møte med et annet headset og hadde ingen lyd, fordi øreproppene fortsatt lå i vesken min i nærheten og i det stille hadde tatt over lyden.

Nå kommer jeg til min endelige konklusjon: Jeg synes Liberty 5 Pro Max er utmerkede ørepropper, til tross for noen få mangler. Det er rett og slett flott å vite at du har ørepropper du kan bruke i alle situasjoner og være trygg på at det ikke lekker inn støy i samtalene dine. Samtalekvaliteten er virkelig i en klasse for seg selv, lyden er veldig god, notatfunksjonen er virkelig nyttig, og det smarte etuiet er et smart og tiltalende designelement. Hvis du tilbringer mye tid i møter og legger vekt på profesjonalitet, er dette nesten en enkel anbefaling. Til rundt 200 euro synes jeg det er verdt pengene. Dessverre holder ikke AI-oversettelsen mål i virkeligheten, og de gjentatte tilkoblingsproblemene og en ineffektiv HearID-funksjon svekker det som ellers kunne vært et nesten feilfritt produkt. Alt i alt er dette imidlertid et veldig godt par ørepropper og en enestående møtekompanjong.