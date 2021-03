8BitDo annonserer den nye Pro 2-kontrolleren

Du ser på Annonser

Vi har alltid likt 8BitDos velkonstruerte og retroinspirerte håndkontrollere. Nå har de annonsert en ny kontroller kalt Pro 2, som tilbyr flere nyheter sammenliknet med forgjengeren SN30 Pro+.

Først og fremst har den tre prifiler så du kan lagre individuelle innstillinger og raskt veksle mellom dem med et knappetrykk. Det finnes også to programmerbare knapper på baksiden, som enkelt kan stilles inn via en egen mobil-app.

Pro 2 støtter Switch, Windows, Mac og Android. Den gir deg 20 timers spilletid på fire timers oppladning. Den lanseres til sommeren med en veiledende pris på $49,99.