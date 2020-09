8BitDo lanserer arkadestikke til Switch og PC

Om du spiller arkadespill, som for eksempel Street Fighter, på Switch eller PC og har behov for en arkadestikke, kommer 8BitDo med gode nyheter. I oktober kommer de nemlig til å slippe en sånn, som har fått navnet 8BitDo Arcade Stick. Den har en joystick og programmerbare knapper. Den kobles til konsollen eller PCen via Bluetooth eller en trådløs 2.4Ghz-dongel. På PC kan du også enkelt koble den inn via USB. Arcade Stick slippes i oktober og den amerikanske prisen ligger på 90 dollar.

Takk, Gizmondo.