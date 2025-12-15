92 år gammel kvinne blir historiens eldste Esports-mester

HQ

En 92 år gammel Tekken 8 -spiller har blitt historiens eldste esportmester etter å ha vunnet Care Esports Associations vinterturnering. Care Esports Association er en japansk organisasjon som bringer konkurransespill til den eldre generasjonen, og hjelper beboere på pleiehjem i alderen 60-90 år med å holde hodet friskt gjennom spill som Tekken 8.

En 95 år gammel deltaker var med i denne turneringen, men Hisako Sakai tok hjem toppremien i en alder av 92 år. Som du kan se i livestreamen nedenfor (via Game Spark Japan), kan Sakais form kanskje ikke vinne henne en EVO-turnering når som helst snart, men hun klarte likevel å mase seg til seier.

Turneringen har sine egne castere, full livestream, åtte deltakere som kjemper mot hverandre, og til og med noen sponsorer ser det ut til. Det er kanskje ikke like teknisk som topp Esports, men det er fortsatt førsteklasses underholdning og en flott måte å få en ny generasjon involvert i gaming.