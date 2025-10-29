A House of Dynamite utløser motreaksjon fra Pentagon

HQ

Den nyeste thrilleren fra Netflix og Kathryn Bigelow har fått kritikk fra Pentagon. I et internt notat slår sistnevnte fast at treffprosenten i virkelige testsituasjoner er 100 %. Noe som står i direkte motsetning til hvordan forsvarssystemet fremstilles i filmen, der det bommer på målet.

"De fiktive avskjæringsfartøyene i filmen bommer på målet, og vi forstår at dette er ment å være en overbevisende del av dramaet som er ment å underholde publikum, men resultatene fra tester i den virkelige verden forteller en helt annen historie"

Ifølge Bloomberg sa Pentagon-representanter at verken Bigelow eller Netflix noen gang forsøkte å konsultere dem under produksjonen. Noe som også har blitt støttet av en representant som snakker på Bigelows vegne:

"Jeg følte at vi trengte å være mer uavhengige. Men når det er sagt, hadde vi flere tekniske rådgivere som har jobbet i Pentagon. De var med meg hver dag vi filmet"

Manusforfatter Noah Oppenheim har også uttalt seg, og beskriver hvordan teamet bevisst unngikk alle diskusjoner med Pentagon. En beslutning som ble tatt for at de fritt skulle kunne fortelle sin historie uten byråkratisk byråkrati. Oppenheim la også til at reaksjonen fra Pentagon var akkurat det han hadde håpet på.