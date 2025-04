A Minecraft Movie har den største billettåpningen noensinne for en videospillfilm

HQ

A Minecraft Movie Det var forventet at filmen skulle bli en suksess allerede fra lanseringen. Til tross for dårlige anmeldelser etter filmens debut, har fansen likevel strømmet til for å se videospillfilmatiseringen som tar Jason Momoa, Jack Black og flere andre og dytter dem inn i en blokkert verden.

De siste kinotallene har kommet ut i løpet av helgen, og A Minecraft Movie har vist seg å slå alle rekorder med en inntjening på 157 dollar på det amerikanske markedet, noe som gjør den til den største billettåpningen noensinne for en videospillfilm i det territoriet.

Globalt tjente filmen inn 301 millioner dollar, på et budsjett på 150 millioner dollar. Vi får se hvor populær filmen forblir de neste ukene, men som det mest populære videospillet gjennom tidene, er vi ikke overrasket over at filmatiseringen av Minecraft har trukket så mange tilskuere.

I tillegg har filmen fått et publikum til å se den ironisk, etter å ha blitt begeistret for Jack Blacks replikker i filmen. På en kino ble politiet tilkalt etter at publikum begynte å skrike og kaste popkorn på replikken "chicken jockey".