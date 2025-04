A Minecraft Movie tar sikte på å ha den største billettåpningen i 2025

HQ

Det er tydelig at det er tider når filmkritikere og billettinntekter peker i motsatt retning. Det finnes filmer som anses som mesterverk som blir et økonomisk hull for produksjonsselskapene som det vil ta måneder eller år å tette, og andre som er fullstendig tullete og i stedet gir gjenklang hos publikum og tjener penger. A Minecraft Movie peker i den retningen.

Filmatiseringen av et av de mest berømte (og lønnsomme) videospillene i historien ligger tilsynelatende an til å få den beste åpningshelgen i hele 2025. De første anslagene etter "Premiere"-visningene lå på rundt 60 millioner dollar, og nå ser det ut til at filmen vil klare å passere 135 millioner dollar i løpet av sin første helg, ifølge Deadlines data. På Rotten Tomatoes har den allerede blitt hyllet som en publikumssuksess, med en score som i skrivende stund ligger på 86 %, mens kritikerne bare har nådd 48 %.

Men disse tallene er estimater basert på forhåndssalg av billetter, så hvis den klarer å overgå prognosen ytterligere og bryte barrieren på 146 millioner dollar satt av The Super Mario Bros. Movie, vil det være den mest innbringende filmatiseringen av et videospill i historien.

Vi vil rapportere igjen på mandag med mer presise tall, men det er ingen tvil om at Warner Bros. nok en gang har funnet formelen for suksess etter Barbie.

Har du sett, eller planlegger du å se, A Minecraft Movie?