Å nå nivå 100 i Diablo IV vil ta over 150 timer

Diablo IV vil ha en siste åpen beta i mai før det slippes 6. juni. Og vi vet at det er mye hype rundt det akkurat nå, ettersom millioner av spillere ser frem til det som ser ut til å være et veldig lovende eventyr.

Men du lurer kanskje på hvor lang tid det vil ta å nå spillets såkalte "level cap". Det har vært noen motstridende meldinger angående dette i intervjuer og sosiale medier, så en fan bestemte seg for å spørre assisterende spillregissør Joseph Piepiora om dette, og han ryddet opp i ting.

Det viser seg at den gjennomsnittlige spilleren trenger minst hele 150 timer for å oppnå nivå 100. I utgangspunktet betyr dette at du vil få mye innhold for pengene hvis du ønsker å komme deg til toppen.