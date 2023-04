Diablo IV skal ha en siste åpen beta i mai

HQ

Hypen for Diablo IV synes å være svært høy, og antall personer der ute som bestemte seg for å sette spillet på sin "må kjøpe"-listen økte betydelig under de åpne betaene. Derfor er jeg sikker på at vi alle synes kveldens kunngjøring er spennende.

Blizzard avslører at Diablo IV får en siste åpen beta på både PC, PlayStation og Xbox fra klokken 21 den 12. mai til klokken 21 den 14. mai.

Denne vil være veldig lik de vi allerede har spilt når det gjelder innhold, men "Server Slam" inkluderer alle endringene utviklerne kunngjorde i forrige uke. Den eneste dårlige nyheten er at progresjonen fra de andre betaene ikke vil overføres, og det vi gjør i denne nye vil ikke bli med over til selve spillet. Heldigvis får vi noen ekstra belønninger for å gjøre bestemte ting denne gangen også - i tillegg til de som har vært mulige å få tidligere, så det høres ut som det er greit å hoppe inn igjen.