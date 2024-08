A New Hope-påskeegg funnet i Star Wars Outlaws

HQ

Star Wars Outlaws har vært tilgjengelig i noen dager for de som har investert i en dyrere utgave av tittelen, men i morgen slippes standardversjonen for alle. Vi har allerede anmeldt eventyret og fortalt deg hva vi synes, og som du kanskje gjetter, er det et spill med mye Star Wars-kjærlighet.

Dette inkluderer åpenbart også påskeegg, og ett har nå blitt funnet og gjort oppmerksom på oss av GPT Gaming. Det involverer en bestemt bås i en bestemt bar i en bestemt by, og du kan sjekke det ut nedenfor.