A Plague Tale: Innocence er offisielt en millionselger

Vi og mange andre liker den franske historien A Plague Tale: Innocence, som ble sluppet for ett år siden, ganske godt. Allerede i høst meddelte utgiveren at spillet var blitt en suksess, men den gang fikk vi ingen salgstall. Før nå.

Sent i går meddelte spillets offisielle Twitter-konto følgende:

"We're thrilled to announce that A Plague Tale: Innocence has sold over a million copies worldwide!

This wouldn't have been possible without our community and we'd like to thank every one of you for supporting the game and @AsoboStudio"

Det har en stund gått rykter om at utviklerne vurderer en oppfølger, og nå spillet har solgt en million virker det enda mer sannsynlig at vi etter hvert får en. Asobo Studio jobber for øyeblikket på Microsoft Flight Simulator, men det kan være flere team som jobber på forskjellige ting der også.

A Plague Tale: Innocence er forresten en del av Xbox Game Pass til både konsoll og PC om du har lyst til å sjekke det ut.