Så sent som i går fikk vi en veldig detaljert trailer for A Plague Tale: Requiem som viste og forklarte at man bør vite i tillegg til å gjenta at spillet vil lanseres den 18. oktober. Sistnevnte kan både utviklerne og vi være ekstremt sikre på nå.

For Asobo forteller på sosiale medier at A Plague Tale: Requiem er ferdig utviklet, eller i alle fall har "gone gold" som det fortsatt kalles. Dermed sendes spillet fabrikkene for trykking av fysiske eksemplarer.