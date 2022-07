A Quiet Place: Day One utsatt til 2024

HQ

Mot slutten av april kunngjorde Paramount at A Quiet Place-forløperen vil hete A Quiet Place: Day One og nevnte samtidig at planen fortsatt var å ha premiere den 22. september neste år. Sistnevnte blir ikke tilfellet likevel.

For nå forteller filmselskapet at A Quiet Place: Day One må utsettes til en gang i 2024. Grunnen nevner de ikke, men siden flere andre filmer også kommer senere enn planlagt er det nok en blanding av problemer med produksjonen, pandemien og mer.