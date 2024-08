Å spille gjennom Silent Hill 2 Remake vil ta opp mot 20 timer

HQ

Silent Hill 2 Remake er ikke så langt unna den endelige utgivelsen i begynnelsen av oktober, og det ser ut til at det vil være fyldigere enn de fleste spill i sin sjanger.

Den kreative direktøren på prosjektet, Mateusz Lenart, har lagt ut på X angående spillets lengde, og det ser ut til å være mye lenger enn den gjennomsnittlige overlevelsesskrekkopplevelsen, som for det meste kjører mindre enn 10 timers spilling.

Som Lenart har avslørt, kan du forvente minst det dobbelte hvis du vil se og gjøre alt.

"Hvis du liker å bruke tiden din på å lete etter alt vi har lagt inn i spillet og ting vi har gjemt for deg, vil det helt sikkert ta deg mer enn 20 timer 👀! Jeg er ikke couting det nye spillet pluss og alle avslutninger selvfølgelig. Jeg er nysgjerrig på hvor raskt vil du få dem alle."

Han anslår at det er noen timer i underkant av det for en vanlig gjennomspilling. Spillet er ute 8. oktober, og du kan lese vår forhåndsvisning her.