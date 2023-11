Aardman forsikrer fansen om at leirekatastrofen er "ingen grunn til bekymring"

HQ

I går rapporterte vi om den bisarre nyheten om at stop-motion-animasjonsstudioet Aardman sto overfor en leirdemi, en leirekatastrofe om du vil, fordi de var i ferd med å gå tomme for leire som de bruker til å lage sine prosjekter. Aardman har nå gått ut med en uttalelse der de sier at hele situasjonen er kraftig overdrevet, og at det kommer til å gå bra fremover.

Aardman uttaler mer spesifikt: "Vi har et stort lager av modelleringsleire for å betjene nåværende og fremtidige produksjoner, og i likhet med Wallace i verkstedet hans har vi puslet i kulissene en god stund med planer for å sikre en smidig overgang til nye lagre slik at vi kan fortsette å lage våre ikoniske produksjoner."

Puh. Panikken er over. Nå kan vi alle nyte Chicken Run: Dawn of the Nugget i fred og ro når den lander på Netflix neste måned.