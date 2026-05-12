Aaron Paul blir med i Fallout: Sesong 3

HQ

Det er som kjent ikke lenge siden den kritikerroste Fallout: Season 2 ble avsluttet, og vi vet allerede at arbeidet med sesong 3 er i full gang. Og tilsynelatende er ikke starten på filmingen så langt unna, ettersom nye skuespillere nå blir ansatt.

Deadline rapporterer at Emmy-vinneren Aaron Paul er bekreftet for en foreløpig ukjent rolle, noe som betyr at han kan se frem til et gjensyn med de utøvende produsentene Jonathan Nolan og Lisa Joy, som han tidligere har jobbet med på TV-serien Westworld.

Det rapporteres også at både Annabel O'Hagan og Dave Register vil ha større roller i sesong tre enn de har hatt så langt, noe som nesten var forventet med tanke på hvordan historiene deres utviklet seg nede i Vault.