Aaron Taylor-Johnson skal kanskje ikke spille James Bond likevel.

I går meldte vi at Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass) har fått æren av å bli den neste James Bond. Ifølge The Sun var det stort sett bare formaliteter som gjensto, og alt ville bli signert allerede denne uken, hvorpå det kunne gjøres offisielt.

Men... kommer det virkelig til å skje? BBC melder nå at en av deres kilder nær Bond-produksjonen sier at det "ikke er hold i ryktene". Dette er en åpenbar dementi, og dermed settes to uoffisielle kilder opp mot hverandre. Taylor-Johnson selv har ikke dementert saken, noe som fortsatt er litt mistenkelig, men vi får bare vente og se.

Bilde fra Aaron Taylor-Johnsons Instagram :