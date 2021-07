Abandoned irriterer nå både Silent Hill- og Metal Gear-fans

Alt startet enkelt og greit da Blue Box Game Studios avduket et mystisk spill kalt Abandoned i april, men det tok ikke langt tid før folk spekulerte om at dette var Hideo Kojima-lureri. Studio-lederen Hasan Kahraman har jo de samme initialene som Metal Gear-skaperen, utviklerne får tydeligvis spesialbehandling av Sony med en særegen PlayStation 5-applikasjon, en rekke meldinger på sosiale medier (som for eksempel at spillets egentlige navn starter med S og slutter med l) har virkelig utnyttet Silent Hill-teoriene og mye mer har overbevist mange om at dette er ett av minst to Silent Hill-spill som er på vei selv om utviklerne gang på gang hevder hintene ikke er med vilje. Sistnevnte vil nok bare gjøre at folk blir ekstra irriterte i dag.

Blue Box har nemlig lagt ut følgende bilde og tekst på sosiale medier for å hype opp at Abandoned-applikasjonen vil kunne forhåndsinstalleres på PS5 førstkommende torsdag.

Du trenger ikke å gå langt nedover i svarene på Twitter for å se at flere enn undertegnede får assosiasjoner til enkelte Metal Gear Solid-spill når en person har en lapp over øyet. Selv om utviklerne gang på gang benekter å ha noe med Konami å gjøre fortsetter de altså å legge ut meldinger som hinter til en annen Konami-gjenopplivning det har gått mange rykter om i et par år allerede. Forhåpentligvis er "introduksjonsdelen" av applikasjonen som kommer den 10. august imponerende. Hvis ikke er jeg redd disse folkene virkelig vil få føle internett sin vrede...Norman Reedus sin timing på Instagram med en kanin som ligner veldig på Robbie the Rabbit fra Silent Hill hjelper nok ikke på heller.