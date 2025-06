Abbie bekreftet som hovedperson i The Last of Us: Sesong 3

HQ

Det er ingen overdrivelse å si at sesong to av The Last of Us endte med et smell, både bokstavelig og billedlig talt. Og hvis du ikke har sett den ennå, må du forberede deg på spoilere.

Etter at Ellie ble skutt, hvor vi som seere ennå ikke har funnet ut om hun klarte seg eller ikke, får vi se en kort sekvens fra Seattle med Abbie, spilt av Kaitlyn Dever. Dette fikk mange til å innse at serien vil fortsette i spillenes fotspor, men om Abbie ville være like fremtredende i sesong tre har vært uvisst.

Men ... akkurat som med beslutningen om å kvitte seg med Joel, velger serieskaperne Craig Mazin og Neil Druckmann å følge spillet ganske trofast. Og i et intervju med The Hollywood Reporter forklarer de nå at sesong tre vil fokusere på Abbie, der Dever blir den nye hovedpersonen. At de ville gjøre det ser ut til å overraske skaperne selv, som sier :

"...jeg kan ikke tro at de [HBO] lar oss strukturere serien på denne måten. Det betyr at vi nettopp har avsluttet sesong to, og sesong tre kommer til å ha - spoiler alert - Kaitlyn i hovedrollen."

Hva synes du om dette, er det bra at de følger spillet med Abbie, eller burde Ellie ha vært i fokus?