HQ

Manchester City har offisielt annonsert årets første signering, en ny ung forsvarsspiller fra Usbekistan. Han fyller snart 21 år, og blir værende i Guardiolas lag i fire og et halvt år: Abdukodir Khusanov. Han kommer fra franske Lens, der han har brukt sin store fysikk til å kontre noen av de beste forsvarsspillerne i Ligue 1. Han har tidligere spilt i den hviterussiske klubben Energetik-BGU Minsk, hvor han bidro til at klubben endte på andreplass i ligaen i 2023.

Khusanov har også spilt 18 kamper på det usbekiske landslaget, som for tiden jobber med å kvalifisere seg til VM i 2026. Når han nå går til Manchester City, blir han den første usbekiske spilleren i Premier League, der han blir værende minst frem til 2029 iført nr. 45, det samme nummeret som han hadde da han spilte i Energetik.

"Denne troppen er full av de beste spillerne i verden, og jeg gleder meg til å møte dem og spille sammen med dem. Pep Guardiola er selvfølgelig en av de beste trenerne noensinne, og jeg gleder meg til å lære av ham og forbedre spillet mitt enda mer", sier Kushenov.

Abdukodir Khusanov er egentlig sønn av den usbekiske landslagsspilleren Hikmat Hashimov, som ble fem ganger mester for den usbekiske klubben FC Bunyodkor. Faren bestemte seg for å gi ham bestefarens etternavn for å unngå beskyldninger om nepotisme, men nå, i en så prestisjefylt klubb som Manchester City, er det sannsynlig at han vil skape en enda større arv.

Kushanov vil bli en umiddelbar forsterkning, som balanserer utgangen av Kyle Walker, for et lag som led mye defensivt uten Rodri, og slapp inn for mange mål som druknet sjansene deres for å få Premier League-tittelen i år. Men etter noen marerittaktige uker er Man City på bedringens vei, med den gledelige nyheten om at Erling Haaland blir værende til 2034.