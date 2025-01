Kyle Walkers exit fra Manchester City er så godt som bekreftet: Han arrangerer en avskjedsfest

HQ

Kyle Walker, en av Englands mest respekterte spillere og kaptein i Manchester City, hvor han har spilt siden 2017, har sjokkert fansen etter at han bekreftet at han har til hensikt å forlate Man City i løpet av vinterens overgangsmarked, nå i januar, trolig til Italia, AC Milan eller Inter, selv om Saudi-Arabia også har vist interesse. Ryktene sirkulerte over helgen, og Pep Guardiola bekreftet selv at han ønsker å forlate klubben.

Høyrebacken ble kaptein i 2023, og ble den første kapteinen etter Kevin de Bruyne, til tross for at han spilte sjeldnere. I september 2024 signerte Walker en kontraktsforlengelse på to år, frem til juni 2026, men det virker mer og mer sannsynlig at han flytter til Serie A på lån i seks måneder, og muligens en permanent avtale. Det har blitt rapportert at Manchester City, som en gest av velvilje for den mangeårige City-spilleren, ikke vil kreve noen overgangssum, noe som gjør det mulig for ham å forlate klubben, hvis det er det han ønsker.

Og det er han tydeligvis: Daily Mail melder i dag at Walker allerede planlegger en avskjedsfest.

Kyle Walker kan forlate Manchester City i en av lagets dårligste perioder på lenge, i et øyeblikk hvor laget trenger forsterkninger. Heldigvis ser det ut til at Citys planer om å signere spissen Omar Marmoush fra Eintracht Frankfurt nærmer seg.