Abigail setter tennene i en hjemmedistribusjon i morgen

Abigail gjør Ghostbusters selskap: Frozen Empire i å få en hjemmeutgivelse senere denne uken. Vampyrskrekken er på vei til premium VOD i morgen (7. mai) og vil koste $ 24,99 å kjøpe og $ 19,99 å leie.

Filmen kom på kino for bare noen få uker siden, 19. april, og endte med en global total på 34,7 millioner dollar, noe som bare så vidt oversteg produksjonsbudsjettet på 28 millioner dollar. Kritisk Abigail presterte bedre, med en rating på 84% på Rotten Tomatoes.

Filmens synopsis lyder som følger: "Etter at en gruppe potensielle kriminelle kidnapper den 12 år gamle ballerinadatteren til en mektig underverdensfigur, er alt de trenger å gjøre for å få 50 millioner dollar i løsepenger å holde øye med jenta over natten. I et isolert herskapshus begynner kidnapperne å svinne hen, en etter en, og de oppdager, til sin økende skrekk, at de er innelåst sammen med en helt vanlig liten jente."