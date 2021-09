Absurde The Good Life slippes endelig i oktober

HQ

Med både mislykkede Kickstarter-prosjekter og en rekke utsettelser er det ikke rart om enkelte har trodd at Hidetaka "Swery65" Suehiro sitt The Good Life aldri ville bli en realitet, så utsettelsen i juni kom ikke som et kjempesjokk. Nå virker det likevel som om vi ikke er langt unna å få se sluttresultatet.

Dette siden Playism og White Owls nå har gitt oss en trailer som avslører at The Good Life vil lanseres den 15. oktober. Resten av de nesten tre minuttene brukes til å vise hva spillet handler om, så her er det både markering av områder som en hund, klatring som en katt, fotografering og intervjuer som en reporter og en par andre ting ekstremt få spill blander sammen.