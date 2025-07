AC Milans nye manager bekrefter at Luka Modrić ankommer i august

HQ

Massimiliano Allegri, AC Milans nye manager som erstatter Conceição og vender tilbake til klubben han allerede ledet mellom 2010 og 2014, snakket på en pressekonferanse for første gang i sin nye rolle mandag, og han bekreftet noe som er så godt som sikkert: at Luka Modric kommer til laget i august.

Den 39 år gamle kroaten, som fyller 40 år i september, og som for øyeblikket fortsatt er med Real Madrid i klubb-VM i USA og spiller sin siste kamp (kanskje to kamper), vil bli en del av rossoneri-laget neste år, noe Allegri selvsagt er begeistret for: "Vi har Ricci, Modric, Loftus-Cheek, som er en veldig viktig spiller og som scoret 12 mål for to år siden; vi har Fofana, Bondo, Musah. Vi har veldig gode spillere".

Allegri sa også at klubbens største ambisjon er å komme tilbake til Champions League, Etter å ha endt på åttendeplass forrige sesong, vil Milan ikke spille i noen europeisk turnering neste sesong. "Klubben må være en samlet enhet, for å gi støtte", og sa at de må være tilbake i Champions League innen mars neste år.

Allegri er bedre kjent for sin ti år lange periode i Juventus, hvor han vant fem Scudetti mellom 2015 og 2019, samt fire italienske cupmesterskap, det siste i 2024. Men han vet også hva det vil si å vinne med Milan, da han vant Serie A i 2011.