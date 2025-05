Sérgio Conceição sparket fra AC Milan, Massimiliano Allegri vender tilbake 11 år senere

HQ

AC Milans benk er tom igjen. Den italienske giganten, som har vunnet Europacupen syv ganger, avsluttet en av sine verste sesonger, med åtte åttendeplass i Serie A, uten europeiske plasser neste år, og tap i Coppa Italia-finalen mot Bologna.

Den portugisiske manageren kom til Milan 30. desember 2024, som erstatning for Paulo Fonseca, som fikk sparken. Hans første kamp var et stort comeback, fra 0-2 til 3-2, og slo Inter i den italienske supercupen. Det gikk imidlertid ikke bedre på lang sikt, og Milans benk vil bli fylt med Massimiliano Allegri, som allerede ledet laget mellom 2010 og 2014 og senest har vært manager for Juventus i nesten ti år.

Med Allegri vant Milan en av sine siste ligaer i 2011 (deres siste Serie A-tittel var i 2022). Klubben har imidlertid ikke vært heldig i Europa siden den siste Champions League-tittelen i 2007 (med Ancelotti ved roret), og neste sesong skal de kun spille på hjemmebane...