Ace Ventura tar seg av Grand Theft Auto V

YouTube-brukeren eli_handle_b․wav har gjort seg bemerket med sine geniale videoer av kjente filmkarakterer på besøk i videospill. Han har blant annet latt Michael Scott (The Office) utøve sitt ... la oss kalle det unikt lederskap i Mass Effect, Leslie Nielsen herje i Resident Evil 4, og Frank Reynolds (It's Always Sunny in Philadelphia) være ekkel i Baldur's Gate 3.

Nå er han tilbake med en ny, og denne er helt i toppklasse når vi får følge den (u)berømte kjæledyrdetektiven Ace Ventura som gir en hjelpende hånd i Grand Theft Auto V. Sjekk ut hvordan dette ser ut nedenfor.