AceZone A-Blaze

AceZone har raskt blitt en favoritt i Gamereactors redaksjon, ikke bare fordi de har en mer forbrukervennlig tilnærming med hyppige fastvareoppdateringer, men fordi hodetelefonene ses mer som en plattform enn et sluttprodukt - og det er en plattform som kan oppgraderes og nytes i mange år. Og så er lydkvaliteten lysår foran resten av markedet.

Det er en vanskelig øvelse å redusere prisen uten å gå på kompromiss med kvaliteten, men de klarte å lage en hjemmeversjon av det profesjonelle A-Rise -headsettet. Det ble kalt A-Spire - og en sidebemerkning: På et eller annet tidspunkt vil de sannsynligvis gå tom for navn med den tilnærmingen. Den trådløse versjonen av A-Spire er for tiden mitt favoritthodesett for gaming, men det er ikke billig, så det var med nysgjerrighet vi fikk prøve den nyeste og billigste versjonen, A-Blaze.

Bak det typiske ytre, som generelt er i tråd med AceZones designfilosofi - det er nesten som om noen har skjønt at voksne også kan spille dataspill - er hodetelefonene bygget opp rundt en kraftig DSP-brikke med støyreduksjon, som fungerer veldig bra, selv på arbeidsplassen. Jeg har faktisk brukt dem på jobb i noen uker, til min egen store glede. Øreputene kan skiftes ut, batteritiden er på 45 timer, og alt styres ikke med drivere - uff - men via en app på telefonen, slik at ingen systemressurser tas fra datamaskinen din. En noe annerledes tilnærming enn de 6 800 MB driverne vi vanligvis må laste ned.

Personlig er jeg mest glad i deres tilpassede EQ-funksjon, som kjører 8 bånd, men de fleste vil nok bruke de spillspesifikke innstillingene. Jeg synes det er en god service at man kan velge mellom forhåndsinnstillinger på denne måten. Det er ikke banebrytende nytt, men det er noe jeg synes burde være standard.

ANC gjøres via et hybridsystem, der et par solide ørekopper har både en intern og ekstern mikrofon, og det fungerer glimrende. AceZones tilnærming er at ved å kunne høre små lyder i spillet tydelig, vil du kunne høre motstanderen din før du ellers ville ha gjort det. De oppgir til og med et tall på 0,3 ms fra sine egne interne tester. Lyden er utelukkende trådløs, både med radiobølger og Bluetooth. På den annen side følger det med en dongle slik at PlayStation også fungerer med den.

De trykker mye og sitter ganske godt på plass, men du merker det egentlig ikke før du tar dem av. Det gjør dem svært godt egnet til headbanging, eller hva du nå gjør som gjør at du beveger hodet mye på en gang. Men de føles ganske lette, til tross for at vekten på 270 g er akkurat på grensen.

A-Blaze er veldig inspirert av A-Spire Wireless, og ikke bare utseendet, men også innsiden. Jeg må slå meg i bånn og understreke at disse to produktene er ganske forskjellige. A-Spire Wireless koster tross alt nesten dobbelt så mye som A-Blaze, som bare koster £170, noe som nesten er halv pris i den moderne verden, der både spillhodesett og tastaturer lett kan koste £250+ hver. AceZone skal imidlertid ha ros for å være ærlige om hvordan A-Blaze er i forhold til deres andre produkter. Som AceZones egne anmeldelser viser, er det først og fremst mikrofonen som er mangelfull, ikke bare fordi den mangler EQ-innstillinger, men den er generelt heller ikke av samme kvalitet som A-Spire Wireless, og selv om talen er tydelig, er den litt mer tynn enn på de større modellene. Men hvis du er som meg og ikke sier så mye - spesielt ikke når du spiller - spiller det ikke så stor rolle. På den annen side bruker A-Blaze en billigere type Omni MEMS-mikrofon, så det er kanskje ikke så overraskende.

DAC-brikken og plattformen er også spart - minimalt - men selve enhetene er identiske. Dette betyr at du får AptX HD og AptX Lossless, noe selv dyre hodetelefoner fortsatt sliter med.

AceZone er opptatt med å forklare hvorfor den større modellen er bedre og dyrere, men de går glipp av poenget, som er at lydkvaliteten til A-Blaze slår det meste annet på markedet. Den er krystallklar og en av de eneste hodetelefonene der mellomtonen ikke er gjemt bort. Det er en betydelig annerledes lydprofil enn du finner andre steder, ikke bare fordi du vil at musikken din skal høres bedre ut (noe den gjør), men fordi dette er funksjonell lyd. Og bare av den grunn har jeg ikke noe problem med at mikrofonen ikke er på samme nivå, spesielt ikke når batterilevetiden er på nesten 45 timer til tross for tung bruk.

Jeg sliter for tiden med å se hvem som kan lage et bedre headset til samme pris.