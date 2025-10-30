Activision avslører planene for 2026 Call of Duty League-sesongen, med to europeiske majors

HQ

De siste årene har Call of Duty League lag og spillere hatt rundt seks uker på seg til å forberede seg før den nye CDL sesongen kommer, men det vil ikke være tilfelle for den kommende sesongen. Med Call of Duty: Black Ops 7 satt til å starte 14. november, vet vi nå at CDL vil være tilbake så snart som 5. desember, noe som betyr at det er tre uker mellom lansering og kickoff.

Når CDL kommer tilbake, kan vi se frem til et kort Opening Weekend -arrangement som strekker seg fra 5. til 7. desember. Dette vil deretter lede inn i Major I -kvalifiseringen som går mellom 5. desember og 25. januar, med fem ukers kvalifisering planlagt for å bestemme seeding og lag for Dallas, Texas-baserte hovedarrangement mellom 29. januar og 1. februar.

Når det gjelder Major II, vil dette tilby seks ukers kvalifisering som strekker seg fra 13. februar til 22. mars. Selve Major vil deretter finne sted mellom 27. og 29. mars i Birmingham, Storbritannia, som en del av DreamHack Birmingham.

Major IIIs kvalifiseringer vil by på tre uker mellom 17. april og 10. mai. Årsaken til at den er strukket skyldes at online Minor I -turneringen skjer mellom 24. og 26. april, noe som gir en liten pause fra de vanlige prosedyrene. Major III LAN-turneringen er planlagt for Atlanta, Georgia, uten eksakte datoer ennå.

Til slutt vil Major IV kjøre sine tre ukers kvalifiseringer mellom 29. mai og 21. juni. Det vil også være en liten pause i mellom når online Minor II -turneringen skjer mellom 5. og 7. juni. LAN-arrangementet Major IV vil da finne sted i Paris, Frankrike mellom 25. og 28. juni.

Så som et siste stopp på sesongturnéen 2025/26 kan vi se frem til Championship Weekend, som er planlagt i Las Vegas, Nevada mellom 16. og 19. juli.

Du kan se hele veikartet for den travle sesongen som ligger foran oss nedenfor.