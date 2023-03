Activision Blizzard: "Dette er åpenbart skuffende oppførsel" fra Sony

HQ

Det virker som om flere og flere konkurranse- og markedsmyndigheter over hele verden lener seg til fordel for at Microsoft kjøper Activision Blizzard. De siste ukene har vi sett både EU og Storbritannia signalisere sin intensjon om å godkjenne avtalen, og i går gjorde den japanske motparten det samme.

Sony har kjempet hardt for å blokkere avtalen og brukt stort sett alle verktøy de har, inkludert å hevde at Microsoft kan sabotere PlayStation-versjonene av Call of Duty i fremtiden. Deres harde praksis har ikke blitt verdsatt av alle, og flere ledere i Activision Blizzard (sist CCO Lulu Cheng Meservey på Twitter) har kommentert det de anser for å være urettferdig og urettferdig oppførsel fra Sony. For et par timer siden delte Activision Blizzard-sjef Bobby Kotick et nytt åpent brev til alle ansatte i selskapet, og han var overraskende rett frem om alt dette og skrev:

Du har kanskje sett uttalelser fra Sony, inkludert et argument om at hvis denne avtalen går gjennom, kan Microsoft gi ut bevisst "buggy" versjoner av spillene våre på PlayStation. Vi vet alle at våre lidenskapelige spillere ville være de første til å holde Microsoft ansvarlig for å holde sine løfter om innhold og kvalitetsparitet. Og alle vi som jobber så hardt for å levere de beste spillene i bransjen vår, bryr oss for dypt om spillerne våre til å lansere versjoner under pari av spillene våre. Sony har til og med innrømmet at de faktisk ikke er bekymret for en Call of Duty-avtale – de vil bare forhindre at fusjonen vår skjer.»

Kotick fortsatte sin uttalelse ved å forklare at til tross for Sonys "åpenbart skuffende oppførsel", vil Activision Blizzard ikke gå på akkord med kvaliteten på PlayStation-spill i fremtiden:

- Dette er åpenbart skuffende oppførsel fra en partner i nesten tretti år, men vi vil ikke la Sonys oppførsel påvirke vårt langsiktige forhold. PlayStation-spillere vet at vi vil fortsette å levere de beste spillene mulig på Sony-plattformer som vi har gjort siden lanseringen av PlayStation.

Synes du Sony har håndtert denne avtalen på en god måte, eller burde de ha handlet annerledes?