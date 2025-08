Activision er ikke bekymret for Battlefield 6: "Call of Duty er for stort til å mislykkes"

HQ

Til tross for at Battlefield 6 for tiden skaper ganske opprør blant spillere på nettet, er Activision angivelig ikke det minste bekymret for hvordan det kan påvirke deres gyldne gås - Call of Duty. Ifølge kilder med innsikt i selskapets interne tenkning, holder Activision faktisk et godt øye med nettpraten, men tror ikke Battlefield 6 vil være i stand til å utfordre Call of Duty's overherredømme.

Ledelsen i Activision sies å være trygg på sin posisjon og hevder at franchisen rett og slett er "for stor til å mislykkes." Anonyme innsidere har også avslørt at de neste fire Call of Duty-titlene allerede er i pipeline, og forventes å forbli det økonomiske kraftverket som driver Activision fremover - akkurat som i tidligere år.

Internt er det sterk tro på årets tittel. Call of Duty: Black Ops 7 beskrives som franchisens neste store skritt, selv om utviklingen ikke har vært uten hindringer. Tematisk ser Black Ops 7 ut til å lande nær Battlefield 6, forankret i en nær fremtid med en moderne vri.

Samtidig forventes Battlefield 6 å introdusere en ny Battle Royale-modus, som potensielt kan lokke spillere bort fra Warzone - et spill som har sett en synkende spillerbase de siste årene.

Black Ops 7 vil bli avduket i sin helhet 19. august, og den kommende høsten kan fort bli et spennende oppgjør mellom disse to skytespillgigantene.