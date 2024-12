Activision gjenoppretter Black Ops 6-stemmer midt i SAG-AFTRA-streik

HQ

Activision har bekreftet at de har byttet ut flere stemmeskuespillere i Call of Duty: Black Ops 6 etter at fansen la merke til at noen elskede karakterer i Zombies-modus nå høres annerledes ut. Denne endringen kommer i kjølvannet av den pågående SAG-AFTRA-streiken, som har forstyrret stemmeskuespillere i hele spillindustrien. Nøkkelkarakterer som William Peck og Samantha Maxis, som tidligere ble innlest av Zeke Alton og Julie Nathanson, har nå fått nye, ukrediterte stemmer.

I en uttalelse til Game Developer anerkjente Activision omstøpningen og uttrykte respekt for de involverte skuespillernes personlige avgjørelser. Selskapet avsto fra å kommentere de pågående SAG-AFTRA-forhandlingene ytterligere, men håpet fortsatt at en rettferdig løsning ville komme snart. Streiken, som begynte i juli 2024, har dreid seg om spørsmål som bruken av generativ AI for å gjenskape stemmeprestasjoner, et viktig stridspunkt i tvisten mellom skuespillere og spillselskaper.

Mens streiken trekker ut i tid, følger fansen nøye med på ytterligere endringer i Black Ops 6, og noen beskylder allerede Activision for å bruke AI-generert innhold til spillets kunst.

Hva synes du om bruken av kunstig intelligens i spill og dens innvirkning på stemmeskuespillere? Bør selskaper som Activision prioritere å beskytte utøvernes rettigheter fremfor teknologiske fremskritt?