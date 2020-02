Activision jakter ned Call of Duty: Warzone-lekkasje

Tidligere denne måneden tok ryktene om at Activision jobber på et Call of Duty-spill utelukkende fokusert på Battle Royale fullstendig fyr da en person delte et bilde som tilsynelatende avslørte et prosjekt kalt Call of Duty: Warzone. Activision nektet å kommentere ryktene den gang, men nå har de gjort noe annet som gjør det fullstendig klart at bildet var ekte.

The Hollywood Reporter har nemlig fått fingrene i dokumenter som viser at Activision nå krever at Reddit gir selskapet all informasjon de har om Redditbrukeren som la ut bildet av Call of Duty: Warzone. Begrunnelsen er at vedkommende brøt Activision sitt varemerke og rettigheter med å legge ut bildet, noe de selvsagt ikke kunne gjort om bildet var falskt. Dermed gjenstår det bare å se hvor lenge vi må vente før den offisielle markedsføringen og offentliggjøringen av Call of Duty: Warzone finner sted.