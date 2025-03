Activision kunngjør endringer i Call of Duty League-kartbassenget på vei inn i Major III

HQ

I forkant av 2025-sesongen kunngjorde Activision kartene og modusene for Call of Duty League -kampanjen. Nå som vi er omtrent halvveis gjennom årets arrangementer, er det kunngjort en endring i kartbassengene.

Alt dette dreier seg om Search & Destroy -elementet i hver kamp, med Skyline og Vault som begge blir fjernet til fordel for Rewind og Dealership som blir introdusert.

Det er svært sannsynlig at disse endringene nå vil gjelde for resten av 2025-sesongen, så forvent å se favorittlagene og -spillerne dine kjempe på noen nye steder mens Call of Duty: Black Ops 6 -æraen til CDL fortsetter.