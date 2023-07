Activision saksøker innholdsskaper etter å ha brukt innholdet hans

HQ

Anthony Fantano, kjent som TheNeedleDrop på YouTube og TheNeedleTok på TikTok, er saksøkt av Activision etter at han forsøkte å saksøke utvikleren for bruk av innholdet hans.

Fantano er skaperen bak memen "enough slices!", som Activision brukte i en video lagt ut på TikTok. Fantano kontaktet deretter selskapet og ba om at videoen ble fjernet, ellers ville han gå til søksmål. Activision fjernet videoen, men opphavsmannen gikk likevel til søksmål.

Nå har Activision gått til søksmål på egen hånd for å forhindre at Fantano går til sak. De hevder at TikToks tjenestevilkår gir tredjeparter rett til å "modifisere, tilpasse, reprodusere eller lage avledede verk" av innholdet deres. Det hevdes også at TikTok oppgir Fantanos lyd som fri til bruk. Det ser ut til at opphavsmannen, i jakten på en sekssifret sum, kan ha havnet i en juridisk strid.