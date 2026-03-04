Activision slår tilbake etter at en studie hevder at Call of Duty-spillere er spillets største juksemakere

HQ

Enten de virkelig har vært det eller ikke, har vi alle mistenkt en motstander i et flerspillerspill for å jukse på et eller annet tidspunkt. Counter-Strike, League of Legends, Rocket League, Marvel Rivals, Call of Duty, alle har de en og annen spoil sport som ødelegger alle andres rettferdige spill, men en fersk studie pekte på at Activisions skytespillfranchise tar ledelsen når det gjelder juksere.

Studien, som kom fra Surfshark, påpekte at Call of Duty i gjennomsnitt hadde 66 månedlige jukserelaterte søk per 1000 spillere. Disse søkene var knyttet til at flere juksere ble opprettet, og hevdet dermed at Call of Duty har en større andel juksere.

Dette, som Activision påpekte, stemte ikke helt. "Juks er et problem i hele bransjen, og en utfordring vi tar på oss døgnet rundt. Men denne studien handler ikke om juks, den handler om å søke, og inkluderer ingen reelle juksedata eller innspill fra spillene den refererer til, " sa en talsperson for Activision i en uttalelse (via Insider Gaming).

"Å beskytte spilleropplevelsen krever nøyaktige data, vedvarende håndhevelse og spillere som fortsetter å rapportere mistenkelig oppførsel. Oppsiktsvekkende overskrifter løser ikke problemet. Konsekvent handling gjør det. Vi er forpliktet til det, " fortsetter uttalelsen.

Som en ledende franchise med millioner av spillere, er utvalget av potensielle juksemakere i Call of Duty sannsynligvis større enn i mange andre spill. Juks i flerspillertitler er imidlertid et problem som hele bransjen tar tak i, snarere enn bare én franchise eller ett spill.