Activision utestenger Black Ops 7-juksere innen 30 minutter

Som rapportert i går, fikk Call of Duty: Black Ops 7 beta ikke den jevneste starten, etter å ha blitt overkjørt av juksere i løpet av få timer etter lanseringen. Imidlertid sier Activision nå at de klarte å forby de fleste av disse personene innen bare 30 minutter etter at de logget inn. Ifølge selskapet blir 97 % av alle oppdagede juksemakere øyeblikkelig fjernet fra systemet - og færre enn 1 % kommer seg til og med inn i en eneste kamp før de blir kastet ut.

Activisions hovedvåpen i denne kampen kalles Ricochet - utgiverens interne anti-juksesystem som nylig er blitt oppgradert med automatiserte kontroller, TPM 2.0-verifisering og andre sikkerhetstiltak som er utformet for å identifisere og fjerne uautorisert aktivitet lynraskt.

I tillegg hevder Activision å ha stengt ned mer enn 40 organisasjoner som utvikler, selger eller distribuerer jukseprogramvare. Selskapet sier at denne innsatsen vil intensiveres frem mot lanseringen av Black Ops 7.

Spiller du Black Ops 7 - og har du selv lagt merke til noen juksemakere?